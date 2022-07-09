وزير خارجية الصين: على بكين وواشنطن العمل معا

2022/07/09 | 08:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، خلال اجتماعه مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، في جزيرة بالي الإندونيسية اليوم السبت، إنّ على الصين والولايات المتحدة “العمل معا” لمحاولة تخفيف التوتّر بينهما.وأضاف وانغ أن “الصين والولايات المتحدة دولتان رئيسيتان لذلك من الضروريّ أن تحافظا على وجود علاقات طبيعيّة” بينهما.وتابع وزير الخارجية الصيني قائلا: […]

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