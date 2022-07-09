الملك سلمان يلفت بكلمة لعدد حجاج هذا العام والجهود المبذولة

2022/07/09 | 08:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، على الفخر بشرف خدمة الحجاج من مختلف دول العالم مهنئا المسلمين بحلول عيد الأضحى، وذلك في كلمة للحجاج والمواطنين والمقيمين والمسلمين.

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