كيف يمكن لأسنانك أن تلعب دورا في العيش عمرا مديدا؟

2022/07/09 | 08:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عندما يتعلق الأمر بالعيش حياة مديدة، فإن الأبحاث تشير إلى وجود عدد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على العمر الافتراضي للفرد.ووفقا لدراسة نُشرت في مجلة Journal of the American Geriatrics Society، قد تكون صحة الفم وعدد الأسنان التي نمتلكها مؤشرا قويا على متوسط ​​العمر المتوقع.وسعى الباحثون لتحديد ما إذا كانت […]

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