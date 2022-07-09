المؤسسات الاهلية وتراجع بنية العراق السياسية - لطفي حاتم

2022/07/09 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لطفي_حاتم - تركت المؤسسات الاهلية اثار جسيمة على تطور بنية العراق الاجتماعية وما رافقها من تغيرات فعلية تمثلت باستبدال قوانين الدولة بأعراف المؤسسات الاهلية وتحويل الصراعات الاجتماعية في التشكيلة العراقية الى نزاعات عشائرية.ان تأثير المؤسسات الاهلية -السياسية الاجتماعية – تباينت على بناء دولة العراق الوطنية وصياغة تشكيلتها الاجتماعية.



انطلاقا من ذلك نسعى الى متابعة تلك التبدلات وتحديد تأثيرا ......





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