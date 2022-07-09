ارتفاع حاد في أسعار البنزين في أوزبكستان بسبب انخفاض الواردات

2022/07/09 | 08:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن المكتب الصحفي لشركة النفط الأوزبكية “أوزباك أويل” اليوم السبت، أن أسعار بنزين Ai-80 الأكثر شعبية في أوزبكستان ارتفعت بسرعة بسبب انخفاض واردات النفط بنسبة 13٪.وقال المكتب في بيان على الموقع الإلكتروني: “كانت هناك زيادة في الطلب على بنزين Ai-80 في الأيام الأخيرة حيث تقوم الشركات المستوردة بتخفيض واردات البنزين عالي الأوكتان”.[…]

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