2022/07/09 | 08:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الوضع الذي تعيشه بلاده، وقال إن أمريكا في حالة انحدار، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تسفك فيه الدماء في شوارعها، تقدم المواعظ للآخرين.وأضاف خلال اجتماع أمام مؤيديه في لاس فيغاس: “نحن أمة في حالة انحدار، وهذا لم يحدث قط سابقا.أصابوا بلادنا في ركبتيها، وأذلوها […]

ظهرت المقالة ترامب: أمريكا في انحدار وليس في وضع يسمح لها بإعطاء الدروس للآخرين أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: أمريكا في انحدار وليس في وضع يسمح لها بإعطاء الدروس للآخرين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب: أمريكا في انحدار وليس في وضع يسمح لها بإعطاء الدروس للآخرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).