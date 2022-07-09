الاتحاد الكردستاني: رئاسة الجمهورية حسمت لنا

2022/07/09 | 08:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية….أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني آرام جباري، السبت، أن رئاسة الجمهورية تم حسمها لصالح الاتحاد الوطني.وقال جباري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الاجتماعات الأخيرة التي عقدت بين رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني وقادة الإطار التنسيقي حسمت رئاسة الجمهورية للاتحاد ومرشحه للمنصب برهم صالح”.وأضاف أنه “حتى في حال أصر الحزب الديمقراطي على عدم سحب […]

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