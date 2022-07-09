تفاعل على كتابة وقفة عرفة في

2022/07/09 | 08:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا من تغطية يوم عرفة بتقرير تلفزيوني وكتابة "الديار الحجازية" عوضا عن "المملكة العربية السعودية" الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

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