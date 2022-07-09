تجمع عشائري يدعو الكاظمي للاطلاع على حجم الفساد في نينوى

2022/07/09 | 08:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/نينوى… طالب المتحدث باسم العشائر العربية في نينوى مزاحم الحويت، السبت، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالاطلاع على مايجري من فساد في المحافظة.وقال الحويت في تصريح لـ/المعلومة/، إن “على الكاظمي وأثناء زيارته للموصل، الاطلاع على مايجري من فساد كبير، بالرغم من وجود التخصيصات المالية”.وأضاف أن “الموصل اليوم وعموم محافظة نينوى بحاجة إلى الخدمات الأساسية، […]

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