الحشد الشعبي يباشر بخطة العيد في النجف

2022/07/09 | 09:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..باشر اللواء الثاني في الحشد الشعبي، السبت، بتنفيذ خطة العيد الأضحى المبارك، وتأمين زائري أمير المؤمنين (ع) ومقبرة وادي السلام.وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قطعات اللواء وسعت انتشارها بالتنسيق مع مديرية شرطة النجف الاشرف والعتبة العلوية المقدسة، اذ تضمنت الخطة الانتشار في الطرق المؤدية الى مقبرة وادي السلام والمنطقة […]

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