السعودية.. السديس يقيل مسؤولين في المسجد الحرام في ذروة توافد الحجاج

2022/07/09 | 09:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبد الرحمن السديس، السبت، قرارا بإعفاء مدير عام الإدارة العامة لشؤون المسعى والساعين، ومساعده، من منصبيهما، لتقصيرهما في أداء المهام خلال "ذروة توافد ضيوف الرحمن، إلى المسجد الحرام"، وفقا لموقع "رئاسة الحرمين".

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