الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى في حلب

2022/07/09 | 09:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أدى الرئيس السوري بشار الأسد، السبت، صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع عبد الله بن عباس بمدينة حلب.وأدى الصلاة مع الأسد رئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف ومحافظ حلب وعدد من اعضاء مجلس الشعب ومجموعة من علماء الدين.وأشار خطيب صلاة العيد إلى أن التضحيات التي قدمها السوريون في سبيل وطنهم ودماء الشهداء أدت […]

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