دعم فريد في نوعه..

2022/07/09 | 09:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن بنك إستونيا عن بدء عملية بيع عملة 2 يورو جديدة مخصصة لدعم أوكرانيا، لمساعدتها في مواجهة الغزو الروسي المستمر منذ 24 فبراير الماضي.

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