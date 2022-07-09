الرافدين يحدد مبلغ قروض ترميم وبناء الدور السكنية

2022/07/09 | 09:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حدد مصرف الرافدين، السبت، مبلغ قروض ترميم وتأهيل وبناء الدور السكنية.وذكر بيان للمصرف تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قروض الترميم وتأهيل او بناء الدور السكنية تبلغ 50 مليون دينار”.وأكد البيان “شمول الموظفين والمواطنين وفئات اخرى بالقرض”، مبينا أن “التقديم يكون عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات”.انتهى/25

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