الكاظمي من نينوى: الإصلاح لا يأتي فقط من أعلى الهرم

2022/07/09 | 09:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، صباح السبت 07/09/2022 الموصل في زيارة تفقدية، أول...

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