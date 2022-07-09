2022/07/09 | 09:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة أعلنت السلطات المكسيكية يوم الجمعة عن ضبط نحو نصف المليون من حبات الفينتانيل المخدرة أثناء عملية أمنية في مدينة كولياكان، عاصمة ولاية سينالوا بغرب البلاد.وخلال مداهمة مستودع في المدينة المذكورة، جرت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المكسيك..



ضبط نصف المليون من حبات الفينتانيل المخدرة المركز الخبري الوطني.

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