طبيبة تكشف المواد الغذائية التي تسرع عملية الشيخوخة

2022/07/09 | 09:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت الطبيبة وإخصائية التغذية الروسية، يلينا تيخوميروفا، إن الشيخوخة هي عملية طبيعية لا يمكن تجنبها، ولكن يمكن إبطاؤها، بما في ذلك عن طريق التغذية السليمة.وأشارت الطبيبة إلى أن قائمة المواد الغذائية التي يجب تجنبها تضم بالدرجة الأولى الحلويات والكربوهيدرات السريعة الأخرى، إذ أنها تدخل بسرعة إلى الدم وتسبب طفرات في مستويات الأنسولين، […]

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