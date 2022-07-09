حقوق تحذر من محاولات خارجية لاقصاء الحشد الشعبي

2022/07/09 | 09:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..حذرت حركة حقوق ، السبت ، من محاولات خارجية تهدف الى اقصاء الحشد الشعبي ، مؤكدة ان محاولة اقصاء الحشد كانت وما زالت الشغل الشاغل لواشنطن وتركيا .وقال عضو الحركة حسين علي الكرعاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “محاولات اقصاء الحشد الشعبي هو أحد أشكال الحرب الجديدة التي تخوضها الولايات المتحدة الأمريكية […]

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