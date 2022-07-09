2022/07/09 | 09:51 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على جَبهتي تحسَّسته موشومًا- اسمي - وليس من مرآةٍ كي أقرأهُ فيها.

إنَّني في عَراءٍ لا يُشاركني فيه سوى ظلّيمستوحشًا يطأُ أرضًا غريبةً للمرَّة الأولىتناديه أشباحٌ من خلفهِوفي جسدهِ رعشةُ الغريبويجرُّه التيه من أمامهِفينقاد خلفه وفي خطوتهِ عثرةُ هالكين.

عليها أيضًاصدى صُراخٍ يَنْحتُ المقادير.

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على جبهتي وجدتها موشومةًخارطةً وأسماءَ مدنٍ وعبادٍ سأُحبّهم وآخرين سيقتلوننيوجدتُ أديانًا منقوشةً وجنانًا مُسجَّلةً بأسماء لم يكن من بينها اسميكنتُ مطرودًا يبحثُ عن خلاصٍ ولكنَّ القفار تنبح في وجههِ أنَّى توجّهمسلوبًا لا جوقة نساءٍ تبكيه.

كنت أوَّل الواصلين إلى أرضٍ سيرتُها مكتوبةٌ بالدَّمِمتأخّرًا عن قسمةٍ لم يكن نصيبي منها سوى الخراب.

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أقرأ شهقةً منكوبةً في صدرٍ تلتهبُ فيه الصَّحاريأقرأ عتابًا يقطعُ لسانيأقرأ...



ما أنا بقارئٍ سوى ضياعٍهو ضياعي.

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أتصفَّحُ صحيفتي فأجدُني فارًّا لا يستريحُ على ربوةٍظمآنَ وفي يمينه بحارٌ لا يغرف منهامتعباً ولكن حتّى في أحلامه محكومٌ بالفرار.

فارٌّ من خطيئةٍ لم أرتكبها، لكنّها حَدبةٌ تكبر على ظهريمن حكمٍ مؤبَّدٍ بالهزيمةمن حروبٍ كنتُ فيها كلَّ القتلىومن أسرٍ طفتُ به حافيًا بُلدانًا من الشوكِ والشظايا.

يا صحيفتي المكتوبة على ورق الخذلانيا صحيفتي المَمهورة بالمدامع.

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مذ استيقظتُ وعلى رقبتي يدور سكّينٌ أعمى يُردِّدُ نشيد الأضاحيمذ استيقظتُ وعلى كتفي غرابٌ يحفرُ في لحمي لحدًا ويوسِّعه.

في حنجرتي يتورَّم الصمتُوفي قدميَّ تنتحرُ الخرائط

إنَّني ميِّتٌ يشاهد ميتتهميِّتٌ وأنا قبري.

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نعشٌ من الريحوكفنٌ مغزولٌ من الهَباء مطرَّزٌ بالعبثأقرأُ على جسدي مرثيَّة التائه في محنتهوأبكيني قتيلًا بطعنةٍ من خنجر الفناء.

هكذا أتخيَّلُ جنازتيفكم عليَّ أن أتخيَّلَ مشيِّعين لا أعرفهموالذين أعرفهم صرعى.

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أصادف في طريقي الموبوءِ بالنَّدمِ محرومينيضفرون رغباتهم كي يُشنقوا بهاومنسيِّينلم تلامسهم الأقلام ولم يُذكَروا في الصحففائضين إلّا عن ألمٍ ينخر وجودهم بصمت.

أُصادفُ مطرودينَ من هامشٍ إلى هامشومنهوبين تُطاردهم أشباح الفلاة.

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إذن من سيُنزل لنا سلالم الشَّفاعة؟ من سيقول: لكم المقاعد في باص الفرقة الهاربةاصعدوا، ناجين بلا سجلّاتٍ وبلا فضائح؟

من سيعثر عليناونحن في الدَّرك الأسفل من النّوائب؟

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لا مؤنِسٌ سوى حجرٍ يُشعلُ نفسَه في القشِّ كي أستضيءويعزفُ لي مقطوعةً يحفظها من بقايا نهرٍ قديم

لا صحبة سوى ظِلٍّ يُشاركني وحشةَ الغابِورسم الخرائط للمُخلِّص كي لا يتأخَّرَ على محنتي ويتيه.

لا يجاورني غير طيرٍ ضيَّع البيت واحتمى بخوفيوبحرٍ تُعربد فيه المنارة، والمرسلون في أعلاها سيطفئون الضوء.

إذن، كلُّ من عليها مُكفّنٌ بالفخاخكلُّ من عليها تحت لسانهِ لحدٌيحمل شاهدته معهوقبره محفور.

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تطاردني برازخ كُتبت على أبوابها ذنوبي التي لم أرتكبها بعدوينتظرني جلّادون كي يختموا على جسدي إِذنَ عبوري إلى التَّهلكة.

صلّوا لأجليوحشتي بيديوبراءتي في فم الذّئب.

* شاعر من العراق

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