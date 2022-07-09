مجددًا.. فيديو

2022/07/09 | 09:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للرئيس الأمريكي، جو بايدن، وخطأ وقع فيه خلال قراءة نص خطاب على الهواء.

ويقول بايدن في مقطع الفيديو: "نهاية الاقتباس..



كرر السطر.." وهو ما يظهر على الشاشة التي يقرأ منها عادة أو ما يُعرف باسم القارئ الآلي "الأوتوكيو".

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