أربعة مليارات دينار عائدات دهوك من السياحة شهريا

2022/07/09 | 10:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفاد رئيس جمعية الفنادق في دهوك، إحسان شيخ عيسى، بأن عائدات السياحة في المحافظة تقدر بأكثر من أربعة مليارات دينار شهرياً.وقال شيخ عيسى في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “أي سائح يزور إقليم كردستان يصرف أكثر من 200 دولار في اليوم، سواء للطعام أو الفندق أو التسوق”.وأضاف، أن “السياح الذين يزورون فرنسا […]

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