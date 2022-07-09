2022/07/09 | 10:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة أعلن نادي مانشستر يونايتد، قائمة تضم 31 لاعبا للسفر إلى تايلاند وأستراليا، لإقامة معسكر تدريبي، قبل انطلاق الموسم الجديد.واختار الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد، مجموعة كبيرة من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسميا..



رونالدو خارج قائمة مانشستر يونايتد لجولته إلى تايلاند وأستراليا المركز الخبري الوطني.

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