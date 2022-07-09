2022/07/09 | 10:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة كشفت شبكة CNBC عن قرار الملياردير إيلون ماسك إلغاء صفقته لشراء “تويتر”، وفقا لرسالة أرسلها محام نيابة عنه إلى كبير المسؤولين القانونيين في الشركة يوم الجمعة.وفي الرسالة، التي تم الكشف عنها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ماسك يتراجع عن شراء “تويتر” المركز الخبري الوطني.

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