الكاظمي يدعو القوى السياسية إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية في حل الأزمة السياسية

2022/07/09 | 10:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة ماضية بواجبها بقوة.

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