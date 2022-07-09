2022/07/09 | 10:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات الجارية مع المتهم بقتل شينزو آبي، عن الأسباب التي دفعته لاغتيال رئيس وزراء اليابان السابق.ونقلت وكالة الأنباء اليابانية “كيودو” عن مصادر وصفتها بالمطلعة على التحقيقات، قولها إن تيتسويا ياماغامي، أبلغ الشرطة بتخطيطه لمهاجمة زعيم جماعة دينية يعتقد أنها تسببت في إفلاس والدته من خلال التبرعات.وقالت المصادر […]

ظهرت المقالة قاتل آبي يكشف دوافع جريمته أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قاتل آبي يكشف دوافع جريمته) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قاتل آبي يكشف دوافع جريمته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).