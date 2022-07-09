وفاة اول حاج من اقليم كردستان خلال تأدية مناسك الحج

2022/07/09 | 10:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الحج والعمرة، اليوم الجمعة، وفاة أول حاج من إقليم كوردستان في مكة المكرمة أثناء أداء مناسك الحج.





وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "الحاج توفيق رؤوف من أهالي قضاء دربنديخان التابع لمحافظة السليمانية توفي في خطبة الجمعة أثناء أداء مناسك الحج".

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