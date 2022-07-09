الكاظمي يدعو القوى السياسية لتحمل مسؤوليتها بحل الأزمة السياسية

2022/07/09 | 10:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، القوى السياسية لتحمل مسؤولياتها بحل الأزمة السياسية في البلاد.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقته (بغداد اليوم) أن "الكاظمي اجتمع بعدد من نواب نينوى خلال زيارته اليوم الى المحافظة"، لافتاً إلى أن "الاجتماع شهد استعراض واقع المحافظة واحتياجاتها في القطاعات كافة، والبحث في سبل العمل الجاد من أجل تعزيز بيئة الإستثمار والإعمار في المحافظة، وبما يحقق مطالب أبنائها".

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على "أهمية التعاون والتكامل بين عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضرورة التنسيق العالي من أجل الارتقاء بالأداء وتلبية تطلعات المواطنين".

وقال الكاظمي: "سعيد اليوم بتواجدي معكم هنا في الموصل الحدباء، المدينة العزيزة الساكنة في قلوب جميع العراقيين، والمحافظة التي نعتز بثرائها الثقافي والاجتماعي".

وأضاف : "هناك فرص كبيرة للمحافظة، ويجب أن نعمل عليها جميعاً بالتعاون والمساعدة، وأن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مهم جداً، وعليكم العمل كفريق واحد، لخدمة محافظتكم وبلدكم".

وتابع: "تعاونوا في خلق بيئة مساعدة لإطلاق المشاريع وتنفيذها بأسرع وقت ولا تتهاونوا أبداً بجودة العمل".

واكد أن : "أهلنا وأبناؤنا يستحقون الكثير، وقد عانوا الصعوبات، وحان الوقت لتكثيف الجهود لخدمتهم، ورفع جميع المعرقلات، وأن الكثير من الموانع والمشكلات يمكن حلّها بالتعاون والتنسيق من أجل تسهيل الإجراءات وتسريع آليات العمل".

وبين الكاظمي أن : "البلد يشهد وضعاً سياسياً محدداً، ولكن ذلك يجب الّا يمنعنا من العمل في خدمة شعبنا بكل قوة ودون أي تردد، ومع أنني أدعو القوى السياسية إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية في حل الأزمة السياسية، أعلن أن هذه الحكومة ماضية بواجبها بقوة، ولن تتأخر في تقديم الخدمة لشعبنا بكل ما لديها من إمكانيات".

وذكر : "سنفتتح عدة مشاريع، وسنضع حجر الأساس لمشاريع أخرى في المحافظة ضمن خطة إعمار الموصل، التي وضعناها قبل عام تقريباً".

واشار الى انه "قبل أسبوع افتتحنا محطّة ميسان الكهربائية المركبة، وهناك مشاريع أخرى في مختلف المحافظات يتم العمل عليها بقوة، وسيجري افتتاحها قريباً، وأهنئكم ثانية بمناسبة العيد الأضحى المبارك، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح في خدمة الوطن والمواطن، والتعاون معاً في دعم المشاريع ودفعها نحو الإكتمال بقوةٍ وتدبير"

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