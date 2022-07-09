سلم نحو السماء فوق قبة المسجد النبوي الحمراء.. حقيقة فيديو متداول من الحج

2022/07/09 | 10:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مئات آلاف المشاركات حققها خلال السنوات الماضية فيديو، يعود إلى التداول مع كل موسم حج، يدعي ناشروه أنه يصور "معجزة ظهور سلّم نحو السماء" فوق قبة المسجد النبوي في المدينة المنورة.إلا أن ما يظهر في الفيديو حقيقة هو الفراغ بين المظلات في باحة المسجد.

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