2022/07/09 | 10:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال على أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية ان إن فكرة تشكيل ناتو...

ظهرت المقالة ولايتي: نرفض أي ناتو شرق أوسطي والعراق أكثر البلدان نجاحاً في الاستقلال أولاً على المسلة.

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