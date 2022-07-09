حماس: جهود المطبعين ذهبت سدى

2022/07/09 | 10:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، السبت، أنه على الرغم من موجات التطبيع فإن قضية فلسطين تمثل عنوان وحدة الأمة، وأن المسجد الأقصى عنوان الصراع.وقال الحية خلال خطبة عيد الأضحى المبارك على أرض السرايا وسط مدينة غزة: إن عيد الأضحى يوم أمل وبشرى للمسلمين، مشيرًا إلى أن المطبعين أرادوا بقضيتنا سوءًا […]

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