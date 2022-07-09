فقدان سبعة شباب عراقيين في ليبيا

2022/07/09 | 10:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..فقد سبعة شباب من محافظة دهوك في ليبيا منذ 20 يوماً، بعد أن حاولوا الوصول إلى أوروبا، بينما تنتظر عوائلهم عودتهم، دون أن تصل أخبارهم.وقالت والدة أحد الشباب وقريبة آخر، خمي محمد في تصريح أوردته شبكة رووداو الإعلامية الكردية واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “لا يسعنا البكاء، البعض يقول ربما مازالوا على قيد الحياة، […]

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