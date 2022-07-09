2022/07/09 | 10:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المسلة: السبت 9 تموز 2022 طقس العراق..عواصف ترابية وانخفاض في درجات الحرارة الخميس...

ظهرت المقالة التقرير اليومي لشهر تموز..



تصعيد امني في مدينة القاسم ببابل ومتظاهرون يطالبون بغلق مقرات احزاب واعتداء على مقر نائب أولاً على المسلة.

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