2022/07/09 | 10:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اكتشف علماء فلك مؤخرا، أسرع نجم في الكون، يدور حول الثقب الأسود في مركز...

ظهرت المقالة علماء يكتشفون أسرع نجم في الكون يدور حول الثقب الأسود أولاً على المسلة.

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