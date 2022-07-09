التقرير اليومي لشهر تموز.. طقس العراق..عواصف ترابية وانخفاض في درجات الحرارة

2022/07/09 | 10:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المسلة: السبت 9 تموز 2022 طقس العراق..عواصف ترابية وانخفاض في درجات الحرارة الخميس 7...

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طقس العراق..عواصف ترابية وانخفاض في درجات الحرارة أولاً على المسلة.

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