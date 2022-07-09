مشروع لتقليل الملوحة في نهر الفرات

2022/07/09 | 10:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، توضيحاً بشأن حقيقة منعها تحويل مياه المبازل من نهر الفرات الى المصب العام، فيما أكدت تنفيذها مشروعاً لتقليل الملوحة في النهر.وقال المتحدث باسم الوزارة حاتم حميد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إن “الوزارة نفذت خلال الأشهر الستة السابقة العديد من منشآت التحويل والدوارات لغرض ضمان تحويل المبازل التي تصب في نهر الفرات في منطقة الشنافية الى المصب العام”.وأضاف أنه “حسب آخر المعلومات أن الأمور اكتملت وبعد عيد الأضحى سيتم افتتاح المشروع الخاص بذلك، حيث إنه سيسهم في تحسن الملوحة بنهر الفرات”، مؤكداً أن “الحديث حول قيام الوزارة بمنع تحويل مياه المبازل التي تلوث نهر الفرات وتؤدي الى ارتفاع معدلات الملوحة والتلوث الى أكثر من 85 بالمئة غير دقيق ولا صحة له”.

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