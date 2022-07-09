تعرف على حالة الطقس خلال العيد

2022/07/09 | 10:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم السبت، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت حدوث عواصف ترابية وانخفاضاً في درجات الحرارة.

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