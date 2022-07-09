ثالث بدر عملاق في العام يطل على الأرض

2022/07/09 | 10:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..يضيء بدر شهر يوليو، الملقب بـ”قمر الغزال”، سماء الأرض يوم الأربعاء 13 تموز والذي سيصل إلى ذروته في الساعة 18:38 بتوقيت غرينيتش.وسيبدو القمر برتقالي اللون ساطعا وممتلئا ما بين الثلاثاء 12 والخميس 14 يوليو.وقد يلاحظ مراقبو السماء أن البدر مساء الأربعاء، سيبدو أكبر وأكثر إشراقا من المعتاد، وهذا لأنه، […]

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