بالصور.. زيدان إقبال يهبط مع وفد مانشستر يونايتد في تايلند

2022/07/09 | 10:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصلت بعثة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى تايلند في مستهل جولته الصيفية استعداداً للموسم الجديد.ويتواجد مع وفد الفريق لاعب منتخبنا الوطني زيدان إقبال، الذي استدعاه مدرب الفريق تين هاغ.واستطاع إقبال أن يقنع المدرب بمستواه والتزامه في التدريبات، ليكون مع الفريق الاول قبل انطلاق موسم 2022/ 2023.

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زيدان إقبال يهبط مع وفد مانشستر يونايتد في تايلند أولاً على ايرث نيوز.

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