كربلاء تشهد توافد ملايين الزائرين لإداء مراسم زيارة يوم عرفة

2022/07/09 | 10:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحافظة شهدت دخول زوار اجانب خلال اليوميين الماضيين.

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