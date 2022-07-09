استنفار 1500 مقاتل لتامين احتفالات عيد الاضحى في ديالى

2022/07/09 | 10:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اعلن القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، اليوم السبت، عن استنفار 1500 مقاتل لتامين 13 قاطع في ديالى.

وقال الحسيني، لـ (بغداد اليوم)، ان "قيادة محور ديالى في الحشد الشعبي استنفرت اكثر من 1500 مقاتل لتامين 13 قاطع في ديالى خلال عيد الاضحى المبارك مؤكدا بان الاستنفار يشمل حماية المقابر والمراقد الدينية والطرق الرئيسية".

واضاف، ان "جميع نقاط المرابطة المحيطة بالمدن والقرى المحررة جرى تعزيزها قبل 24 ساعة من الان لدواعي امنية مع تكثيف الانتشار على شكل مفارز راجلة ومتحركة تحسبا لاي طارى واعطاء رسائل طمانة للاهالي".

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