شبكة الإعلام العراقي تهنئ بعيد الأضحى المبارك

2022/07/09 | 10:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعتقدمت شبكة الإعلام العراقي، اليوم السبت بالتهاني الى الشعب العراقي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وذكر بيان للشبكة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "بمناسبة عيد الأضحى المبارك نتقدم للشعب العراقي والأمة الإسلامية بأخلص التهاني وأطيب الأماني سائلين المولى عز وجل أن يعيده على العراقيين باليمن والبركات".

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