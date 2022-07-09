تقرير: كتائب حزب الله ابرز الرافضين لصفقة بيع نفط كردستان خارج القانون

2022/07/09 | 10:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف موقع “العربي الجديد” عن تفاصيل اتفاق اولي لانهاء ازمة تشكيل الحكومة واشراك الديمقراطي الكردستاني ، مبينا الاتفاق جرى على ترحيل ملف بيع النفط لاربع سنوات مقبلة، فيما أكد ان كتائب حزب الله ابرز المعارضين لاتفاق بيع النفط خارج عن القانون.وقالت مصادر مسؤولة من إقليم كردستان، في تصريح للموقع تابعته /المعلومة/ إن “بعض […]

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