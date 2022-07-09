“ايرث نيوز” تنشر حصيلة الحرائق في جانب الكرخ من بغداد خلال الـ٢٤ ساعة الماضية

2022/07/09 | 10:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، عن حصيلة الحرائق في جانب الكرخ من بغداد خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مركز الشعلة وباسناد مركز الغزالية يخمدون حادث داخل مخزن للادوات الاحتياطية و معرض للتكتك مع محل للنركيلة الشارع العام قرب العلوة وسبب الحادث تقدر من قبل […]

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