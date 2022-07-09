اكتشاف نوع جديد من الديناصورات في الارجنتين

2022/07/09 | 10:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكتشف علماء الأحافير في الأرجنتين، بقايا نوع جديد من الديناصورات وأطلقوا عليه اسم تيمنا باسم التنين في سلسلة كتب الكاتب الأمريكي جورج مارتن A Song of Ice and Fire .ويشير المجلس الوطني الأرجنتيني للبحوث العلمية والتقنية، إلى أن “فريقا من علماء الأحافير في المجلس اكتشف بقايا شبه كاملة لنوع جديد […]

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