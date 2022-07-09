2022/07/09 | 10:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد أعلنت مديرية الجنسية العامة بوزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، تسجيل 872 حالة زواج و106 طلاق في الإقليم خلال الأسبوع الماضي.وبحسب بيان صادر عن مكتب الإعلام والإعلام التابع لحكومة إقليم كوردستان، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قبيل عيد الاضحى..



كوردستان يسجل اكثر من 800 حالة زواج بإسبوع المركز الخبري الوطني.

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