150 ألف مصل يؤدون صلاة عيد الأضحى في الأقصى (صور)

2022/07/09 | 10:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة أدى عشرات الآلاف من المصلين، صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى، بمدينة القدس.وقالت دائرة الأوقاف الاسلامية اليوم السبت، إن 150 ألف مصل أدوا صلاة العيد بالمسجد.وتوافد المصلون منذ ساعات الصباح […]

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