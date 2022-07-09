من هو تيتسويا ياماغامي المشتبه به باغتيال شينزو آبي رئيس وزراء اليابان السابق؟

2022/07/09 | 11:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار إعلان وفاة شينزو آبي، رئيس وزراء اليابان السابق بعد تعرضه لإطلاق نار خلال كلمة كان يوجهها في مدينة نارا اليابانية تفاعلا واسعا على الصعيد المحلي والدولي.

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