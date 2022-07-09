استقرار اسعار صرف الدولار في بغداد المحافظات

2022/07/09 | 11:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجَّلت أسعار شراء الدولار 148300 دينار لكل 100 دولار.

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