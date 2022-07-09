لجنة اطارية تتسلم ترشيحات رئيس الوزراء المقبل

2022/07/09 | 11:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن الاطار التنسيقي محمد الزيادي , السبت , ان القوى السياسية في الاطار وخلال اجتماعها الأخير ببغداد بعد استقالات الكتلة الصدرية حددت الأخطاء التي وقعت بها العملية السياسية، فيما أكد أن لجنة عليا ستتسلم تشريحات رئيس الوزراء المقبل.وقال الزيادي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” […]

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