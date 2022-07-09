2022/07/09 | 11:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: حسنين علي الساعدي تستند إستراتيجية التنمية الوطنية الشاملة في العراق على حقيقة إن الإقتصاد...

ظهرت المقالة رؤية في إستراتيجية التنمية الوطنية أولاً على المسلة.

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